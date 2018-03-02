272 марта 2018

Компания сотрудничает с банком. Он предоставляет кредиты «физикам» на покупки в нашем магазине. Деньги банк перечисляет нашей компании на следующий день после продажи товара. Надо ли выбить чек на товар в кредит?

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отвечает:

Безопаснее выдать покупателю кассовый чек в день продажи, даже если банк перечислит деньги по кредиту на следующий день.

Покупатель платит кредитными средствами, если согласится продавец (п. 3 ст. 500 ГК РФ). Хотя по договору банк перечислит деньги напрямую вашей компании, кредитный договор заключает покупатель. При оплате товара он распоряжается кредитом (письмо Минфина России от 24.08.17 № 03-01-15/54339). Поэтому чек пробейте на всю стоимость. Не имеет значения, что банк перечислит деньги только на следующий день.

В документе на оплату отразите, какую часть покупатель внес собственными средствами, а какую кредитными. Сформируйте чек с признаком способа расчета «Частичный расчет и кредит». На часть, которую покупатель внес сразу, пробейте признак «Сумма по чеку наличными» или «Сумма по чеку электронными». На деньги, которые перечислит банк, — «Последующая оплата, кредит» (приложение 2 к приказу ФНС России от 21.03.17 № ММВ-7-20/229@).

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