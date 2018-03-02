22 марта 2018

Иностранный работник 16 ноября стал резидентом. За какой период пересчитать НДФЛ и взносы?

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По заявлению работника пересчитайте НДФЛ с начала года. Взносы пересчитывать не нужно.

Доходы нерезидентов облагаются НДФЛ по ставке 30 процентов (п. 3 ст. 224 НК РФ). Иностранец становится резидентом, если пробудет в РФ более 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд (п. 2 ст. 207 НК РФ). Тогда он получит право на перерасчет НДФЛ по ставке 13 процентов.

Налоговый агент должен пересчитать НДФЛ с начала года. Если сотрудник устроился к вам раньше, налог за прошлый год не пересчитывайте. На переплату уменьшайте налог с доходов, которые работник получит в ноябре и декабре. На следующий год остаток не переносите. Вернуть его работнику вы тоже не вправе. Сотрудник может возместить переплату в следующем году через инспекцию (письмо Минфина России от 26.09.17 № 03-04-06/62127).

Взносы не зависят от дней, которые иностранец пробыл в России. Компания платит взносы в ФСС по тарифу 1,8 процента за временно пребывающих иностранцев (п. 2 ст. 425 НК РФ). Если работник временно или постоянно проживает в России, за него платят взносы по общему тарифу.

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