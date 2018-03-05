Нет, платить штраф не надо.

Ведь компания не виновата в том, что в инспекции случился сбой и она не смогла вовремя принять отчетность.

Важная статья:

Как убедить налоговую и фонды снизить штраф

Чтобы отменить штраф, подтвердите, что сдали отчетность вовремя. Датой представления декларации считается день, когда компания отправила отчет по интернету (п. 4 ст. 80 НК РФ). Не имеет значения, когда отчет получила налоговая. Если с вашей стороны отчет ушел вовремя, штрафовать инспекторы не вправе. Сообщите об этом в письме в налоговую. К письму приложите подтверждение от оператора связи. Если это не сработает, подайте жалобу в управление.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>