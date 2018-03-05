315 марта 2018

Сдали декларацию по НДС 20 октября. Но квитанцию о том, что налоговая ее получила, пришла только 1 ноября. Оператор связи подтвердил, что проблема была не у нас, а на стороне инспекции. Но ревизоры все равно выписали штраф 1000 рублей по статье 119 НК РФ за опоздание с отчетностью. Мы должны заплатить штраф?

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отвечает:

Нет, платить штраф не надо.

Ведь компания не виновата в том, что в инспекции случился сбой и она не смогла вовремя принять отчетность.

Чтобы отменить штраф, подтвердите, что сдали отчетность вовремя. Датой представления декларации считается день, когда компания отправила отчет по интернету (п. 4 ст. 80 НК РФ). Не имеет значения, когда отчет получила налоговая. Если с вашей стороны отчет ушел вовремя, штрафовать инспекторы не вправе. Сообщите об этом в письме в налоговую. К письму приложите подтверждение от оператора связи. Если это не сработает, подайте жалобу в управление.

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