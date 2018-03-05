205 марта 2018

Оказываем бухгалтерские услуги. Получили требование на камералке по налогу на прибыль. Ревизоры хотят, чтобы мы представили пояснения или уточненку. По мнению инспекторов, мы нарушили пункт 2 статьи 318 НК РФ. Ведь у нас в отчетности есть выручка, но нет прямых расходов. Инспекторы вправе требовать пояснения или уточненку?

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отвечает:

Да, вправе.

На камералке инспекторы могут запросить пояснения или потребовать уточненку, если обнаружат нестыковки и расхождения (п. 3 ст. 88 НК РФ). Если компания отражает выручку, то у нее должны быть прямые расходы.

Поэтому в данном случае инспекторы выявили расхождения. Подайте уточненку или поясните, по какой причине в декларации нет прямых расходов.

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