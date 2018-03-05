185 марта 2018

Налоговики прислали директору уведомление по налогу на имущество «физиков» за 2017 год. К налогу добавили суммы за 2015 и 2016 годы. В прошлый раз посчитали неправильно. Инспекторы вправе так поступать? Нужно ли доплатить налог?

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отвечает:

Директор должен заплатить налог.

«Физики» платят налог на имущество по уведомлению из ФНС. Инспекторы сами его рассчитывают. Они вправе начислить налог за три предыдущих года (п. 4 ст. 409 НК РФ).

Иногда налоговики неверно считают налог на имущество. Если ошиблись в пользу «физика», то могут доначислить налог позже. В таком случае его потребуется доплатить.

На доначисленный налог инспекторы тоже высылают уведомление. В нем дополнительные суммы отражают в отдельном разделе «Пересчет налога на имущество физических лиц» (приказ ФНС России от 07.09.16 № ММВ-7-11/477@). Уведомление о доплате инспекторы могут прислать как среди года, так и когда они массово рассылают уведомления — в октябре. В таком случае налоговики включат доплату в уведомление за текущий налоговый период (письмо ФНС России от 03.07.17 № БС-4-21/12760@).

Налог за прошлый период нужно заплатить в сроки по уведомлению.  

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