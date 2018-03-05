Безопаснее заявить вычет с аванса уже после отгрузки.

Продавец платит НДС, если получил аванс по договору. Предъявить налог к вычету можно после оказания услуг либо когда стороны расторгли договор и поставщик вернул деньги. Первый договор не состоялся, но вы не вернули деньги, а зачли предоплату в счет другого договора. В Минфине считают, что заявлять налог к вычету в таком случае можно только после оказания услуг (письмо Минфина России от 18.07.16 № 03-07-11/41972).

Важная статья:

Забыли заявить вычет НДС с полученного аванса

Вы можете заявить вычет и после зачета предоплаты в счет нового договора. Но только если готовы спорить с инспекторами. В суде удается доказать, что компания имеет право на вычет (п. 23 постановления Пленума ВАС от 30.05.14 № 33).