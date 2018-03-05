215 марта 2018

Получили аванс по договору и отразили его в декларации по НДС. Но по договору услуги мы не оказали. Сейчас заключили с этим же контрагентом контракт на поставку товаров и зачли прошлый аванс в счет нового договора. Вправе ли мы поставить к вычету прошлый аванс? В какой момент?

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отвечает:

Безопаснее заявить вычет с аванса уже после отгрузки.

Продавец платит НДС, если получил аванс по договору. Предъявить налог к вычету можно после оказания услуг либо когда стороны расторгли договор и поставщик вернул деньги. Первый договор не состоялся, но вы не вернули деньги, а зачли предоплату в счет другого договора. В Минфине считают, что заявлять налог к вычету в таком случае можно только после оказания услуг (письмо Минфина России от 18.07.16 № 03-07-11/41972).

Вы можете заявить вычет и после зачета предоплаты в счет нового договора. Но только если готовы спорить с инспекторами. В суде удается доказать, что компания имеет право на вычет (п. 23 постановления Пленума ВАС от 30.05.14 № 33).

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