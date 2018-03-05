Не удерживайте НДФЛ.

Сотрудникам положено выходное пособие, если их увольняют в связи с ликвидацией компании. При этом в день расторжения трудового договора нужно выплатить работникам один средний заработок. Если в течение двух месяцев после увольнения сотрудники не найдут работу, им положены еще два средних заработка (ст. 178 ТК РФ). Таким образом, выходное пособие не превышает три средних заработка и освобождено от НДФЛ (п. 3 ст. 223 НК РФ).

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Чтобы уволить в связи с ликвидацией, нужно уведомить сотрудников за два месяца (ст. 180 ТК РФ). Также компания может расстаться с работниками в любой момент по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ). В соглашении организация вправе предусмотреть компенсации сотруднику. Если выплаты по соглашению сторон не более трех средних заработков, оно тоже освобождено от НДФЛ. ФНС подтверждает, что причина увольнения при этом не важна (письмо ФНС России от 22.05.17 № БС-4-11/9568@).