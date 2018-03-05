285 марта 2018

Сотрудник принес повестку о призыве в армию. Работник уходит служить 20 апреля. Он написал заявление с просьбой уволить его 1 апреля. Должны ли мы выплатить ему выходное пособие?

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отвечает:

Выплатите работнику выходное пособие, если уволите его за день до призыва.

Компания обязана расторгнуть трудовой договор с работником, если его призвали на военную службу (п. 1 ст. 83 ТК РФ). Призывнику нужно выплатить пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ).

Для увольнения по обстоятельствам, которые не зависят от воли сторон, работник не обязан писать заявление. Достаточно повестки из военкомата. Она подтвердит последний рабочий день сотрудника — дату, которая предшествует призыву в армию. До этого момента оснований для увольнения нет. Поэтому если работник хочет уволиться раньше, то должен написать заявление по собственному желанию. Выходное пособие в таком случае он не получит. Это нам подтвердили в инспекции труда.

Есть способ, чтобы призывник не работал до службы и сохранил пособие. Если у него есть неиспользованные дни отдыха, предоставьте ему отпуск с последующим увольнением в связи с призывом. В день перед отпуском рассчитайтесь с сотрудником, выдайте ему документы.

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