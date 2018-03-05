Вы можете отказаться от онлайн-кассы до 1 июля 2018 года. Но применять старую ККТ не нужно.

Компании на вмененке вправе отложить переход на онлайн-кассы до 1 июля 2018 года, даже если продают алкоголь. Раньше такой льготы у них не было, но чиновники внесли поправку в закон об обороте алкогольной продукции (письмо ФНС России от 21.08.17 № СА-4-20/16409@).

Если компания решит временно отказаться от онлайн-кассы, то применять при этом старую вы не вправе. Налоговики не зарегистрируют такой аппарат. Кроме того, это не нужно. Вы вправе работать без онлайн-кассы, если будете выдавать покупателю документ об оплате. Это может быть квитанция или товарный чек, который компания выпишет по старым правилам редакции Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ.