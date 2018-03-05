105 марта 2018

Находимся в процессе ликвидации. Для суда необходим документ о представлении сведений в территориальный орган ПФР в соответствии с законом о персонифицированном учете. Что это за документ?

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отвечает:

Это справка о том, что работодатель исполнил обязанности по закону о персонифицированном учете. Она подтверждает, что вы сдавали отчетность по персучету, а у фонда нет претензий к компании по отчетности.

Обычно во время ликвидации такие справки запрашивает конкурсный управляющий. Он должен написать запрос в фонд. В письме управляющий напишет: «Просим выдать справку о предоставлении в орган ПФР всей необходимой отчетности, которую компания сдает на основании федеральных законов от 01.04.96 № 27-ФЗ и от 30.04.08 № 56-ФЗ, в полном объеме за все периоды, включая текущий отчетный период».

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