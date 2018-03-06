Как правило, компании, которые действительно ведут деятельность, стараются оперативно исправить данные — то есть передать достоверную информацию для внесения в ЕГРЮЛ.
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Предварительно компания может получить в инспекции разъяснения, почему в реестре появилась запись о недостоверности. Кроме того, у компании есть возможность обжаловать эту запись в региональное УФНС.
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