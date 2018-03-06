746 марта 2018

У ООО была в ЕГРЮЛ запись о недостоверности, но потом инспекция ее удалила. Сможет ли учредитель или директор ООО создавать другие организации или руководить ими?

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отвечает:

Да.

Если в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности, то его руководитель или участник с долей в уставном капитале не менее чем 50 процентов не может стать учредителем или руководителем другой компании.

Этот запрет действует в течение трех лет с момента, когда в реестре появилась запись о недостоверности. Но если в реестре появится достоверная информация, то препятствий для участника и директора по их участию в компаниях не будет.

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