С аванса исчислите только НДФЛ.

Компания исчисляет НДФЛ на дату, когда работник получает доход. Для аванса по договору подряда дата получения дохода — день, когда компания выдает деньги «физику» (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Исчислите и удержите налог на дату, когда выдадите предоплату работнику. Не позднее следующего дня заплатите НДФЛ в бюджет (п. 6 ст. 226 НК РФ).

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Для взносов правила другие. Компания рассчитывает взносы с выплаты в последний день месяца, в котором начислила доход (п. 1 ст. 421 НК РФ). Вознаграждение по договору подряда компания начислит в учете, когда подпишет с «физиком» акт выполненных работ. Когда компания выдает аванс за работы, то не начисляет его в учете, а отражает только дебиторку «физика». Поэтому в месяце, когда выдадите аванс, взносы не начисляйте. Взносы начислите, когда подпишете акт (письмо Минфина России от 21.07.17 № 03-04-06/46733).