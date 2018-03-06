166 марта 2018

Сотрудник отдыхал за границей. В это время он пользовался служебным телефоном. Работник написал письмо на имя директора с просьбой компенсировать стоимость служебных разговоров. Надо ли удерживать НДФЛ и вправе ли мы учесть такие траты?

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отвечает:

Вы вправе не удерживать НДФЛ и учесть расходы. Но не исключены споры с инспекторами.

Компания удерживает НДФЛ с доходов работника. А доходы возникают, если сотрудник получает выгоду. Работник разговаривал по телефону в интересах компании и выгоду не получал. Чтобы это подтвердить, возьмите у оператора детализацию звонков. Кроме того, издайте приказ директора. Запишите, что на время отпуска сотрудник получает служебный телефон для экстренной связи. Дополнительно можно получить от работника согласие на служебные разговоры во время отдыха. Ведь сотрудник не обязан трудиться в отпуске (ст. 106, 107 ТК РФ), в том числе делать служебные звонки. На основании этих документов можно учесть расходы, но только если компания готова к спорам.

Даже если компания подготовит все бумаги, это не исключит претензий налоговиков. Ведь работать в отпуске сотрудник не обязан, значит, мог общаться по телефону в личных целях. Инспекторы могут снять расходы и потребовать НДФЛ. Не исключено, что защищаться потребуется в суде, а практика пока не сложилась.

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