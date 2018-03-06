216 марта 2018

Сотрудница принесла больничный лист. На первый день болезни стаж был меньше восьми лет, но во время нетрудоспособности стаж стал больше. Вправе ли работница получить 100 процентов среднего заработка? Как рассчитать пособие?

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отвечает:

Оплатите сотруднице 80 процентов среднего заработка.

Размер больничного зависит от страхового стажа работника. Сотрудники со стажем от пяти до восьми лет получают пособие в размере 80 процентов от среднего заработка. Сотрудники со стажем более восьми лет получают 100 процентов заработка (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ).

Стаж сотрудника определяют на дату, когда наступил страховой случай. То есть на первый день болезни. Работнику положено одинаковое пособие за все дни болезни. Причем даже если работница продолжит болеть и врач выдаст ей продолжение листка нетрудоспособности. Пособие и по первому листку, и по его продолжению выплачивайте в одном размере. Когда сотрудница принесет больничный по новому страховому случаю, ей будет положено уже 100 процентов среднего заработка.

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