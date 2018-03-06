Оплатите сотруднице 80 процентов среднего заработка.

Размер больничного зависит от страхового стажа работника. Сотрудники со стажем от пяти до восьми лет получают пособие в размере 80 процентов от среднего заработка. Сотрудники со стажем более восьми лет получают 100 процентов заработка (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ).

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Округлять ли средний заработок для отпускных и пособий

Стаж сотрудника определяют на дату, когда наступил страховой случай. То есть на первый день болезни. Работнику положено одинаковое пособие за все дни болезни. Причем даже если работница продолжит болеть и врач выдаст ей продолжение листка нетрудоспособности. Пособие и по первому листку, и по его продолжению выплачивайте в одном размере. Когда сотрудница принесет больничный по новому страховому случаю, ей будет положено уже 100 процентов среднего заработка.