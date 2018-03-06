Директора могут оштрафовать и запретить регистрировать новые компании.

Налоговики делают отметку в ЕГРЮЛ, если обнаружат недостоверные сведения в реестре. В ЕГРЮЛ могут быть фиктивные данные об адресе, учредителе или директоре. После того как инспекторы сделают отметку, исправить ее нужно в течение шести месяцев. Иначе спустя это время налоговики ликвидируют организацию (подп. «б» п. 5 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ). Для компании, которая и так планирует закрываться, это не страшно. Но из-за отметки о недостоверности могут быть и другие последствия.

Пометка о недостоверности может навредить директору. Налоговики вправе оштрафовать его на 10 тыс. рублей (ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ). Кроме того, если руководитель захочет зарегистрировать новую компанию, ему откажут (подп. «ф» п. 1 ст. 23 закона № 129-ФЗ). Чтобы избежать проблем, исправьте сведения о недостоверности и закройте компанию.