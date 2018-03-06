Вы вправе платить взносы по наименьшему из тарифов.

Некоторые компании вправе платить взносы по льготным тарифам. Например, общий тариф в 2018 году для резидентов свободной экономической зоны — 21 процент (подп. 1 п. 2 ст. 427 НК РФ). IТ-компании платят 14 процентов (подп. 2 п. 2 ст. 427 НК РФ). Деятельность компании может подпадать под льготу по двум основаниям. В таком случае организация может выбрать наименьший тариф. Кодекс не ограничивает плательщика взносов в выборе. А значит, со следующего года вы вправе платить по тарифу 14 процентов.