286 марта 2018

Из-за новых правил с 2017 года платить большие суточные стало невыгодно. Компании уже оценили это и хотят пересмотреть размер выплат на следующий год. Сотрудники ездят в командировки в разные регионы России и разные страны. Размеры расходов на питание, трат на личные нужды отличаются даже в разных регионах РФ. Вправе ли компания установить разный размер суточных в зависимости от места командировки?

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отвечает:

Да, компания вправе установить разный размер суточных. Исключение есть только для работодателей федеральных, региональных и муниципальных учреждений, а также для государственных внебюджетных фондов.

Работодатель обязан выплачивать суточные работникам, которых направляет в командировки. Размер суточных компания определяет сама (ст. 168 ТК РФ). Закон не предусматривает ограничений по размеру суточных в зависимости от региона или страны командирования. Поэтому компания вправе установить повышенные суточные, например для поездок в районы Крайнего Севера, зарубежные страны.

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