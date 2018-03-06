Да, компания вправе установить разный размер суточных. Исключение есть только для работодателей федеральных, региональных и муниципальных учреждений, а также для государственных внебюджетных фондов.

Работодатель обязан выплачивать суточные работникам, которых направляет в командировки. Размер суточных компания определяет сама (ст. 168 ТК РФ). Закон не предусматривает ограничений по размеру суточных в зависимости от региона или страны командирования. Поэтому компания вправе установить повышенные суточные, например для поездок в районы Крайнего Севера, зарубежные страны.