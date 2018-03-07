Нет, не вправе.
Заявление на увольнение по собственному желанию вправе отозвать только сам сотрудник (ст. 80 ТК РФ). Компания вправе по собственной инициативе уволить работника еще до окончания срока, который он записал в заявлении.
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- Бухгалтера уволили за то, что брал работу на дом
Например, за дисциплинарный проступок. Но отменить решение об увольнении по собственному желанию работодатель не вправе независимо от причин.
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