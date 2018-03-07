357 марта 2018

Главный бухгалтер написала заявление на увольнение по собственному желанию. Сейчас она отрабатывает две недели. Мы вправе в это время отозвать заявление на увольнение?

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отвечает:

Нет, не вправе.

Заявление на увольнение по собственному желанию вправе отозвать только сам сотрудник (ст. 80 ТК РФ). Компания вправе по собственной инициативе уволить работника еще до окончания срока, который он записал в заявлении.

Например, за дисциплинарный проступок. Но отменить решение об увольнении по собственному желанию работодатель не вправе независимо от причин.

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