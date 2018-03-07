887 марта 2018

Мне уже сообщили, что я буду работать на месте главбуха. Тем временем в компанию пришли налоговики с проверкой и уже нашли несколько нарушений. Не хочется получить наказание за ошибки предыдущего главбуха. Как можно сделать, чтобы именно она отвечала за нарушения?

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отвечает:

Ответственность главбуха не зависит от того, работает она в компании на момент проверки и оформления документов о нарушении или нет.

Если ошибки допустила бывший главный бухгалтер, именно она будет оплачивать административные штрафы и нести ответственность. Для этого компания представит проверяющим должностную инструкцию либо трудовой договор с обязанностями.

Кроме того, нужно дать инспекторам информацию о месте жительства и регистрации из личной карточки бывшей работницы. Инспекторы выпишут штраф на ее имя.

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