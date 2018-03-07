Ответственность главбуха не зависит от того, работает она в компании на момент проверки и оформления документов о нарушении или нет.
Если ошибки допустила бывший главный бухгалтер, именно она будет оплачивать административные штрафы и нести ответственность. Для этого компания представит проверяющим должностную инструкцию либо трудовой договор с обязанностями.
- Важная статья:
- Директоров и главбухов не будут штрафовать
Кроме того, нужно дать инспекторам информацию о месте жительства и регистрации из личной карточки бывшей работницы. Инспекторы выпишут штраф на ее имя.
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