Ответственность главбуха не зависит от того, работает она в компании на момент проверки и оформления документов о нарушении или нет.

Если ошибки допустила бывший главный бухгалтер, именно она будет оплачивать административные штрафы и нести ответственность. Для этого компания представит проверяющим должностную инструкцию либо трудовой договор с обязанностями.

Важная статья:

Директоров и главбухов не будут штрафовать

Кроме того, нужно дать инспекторам информацию о месте жительства и регистрации из личной карточки бывшей работницы. Инспекторы выпишут штраф на ее имя.

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