257 марта 2018

Сотрудница вышла на работу 22 февраля. Когда стали запрашивать документы, выяснили, что работница еще не уволилась из другой компании, а устроилась к нам, пока была в отпуске. Договор с предыдущим работодателем расторгла 1 марта, но при этом у нас проработала уже несколько дней. Как теперь поступить? Мы нарушили закон? Она работала в коммерческой компании.

Темы:

отвечает:

Вы ничего не нарушили.

Компанию могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей, если она в течение 10 рабочих дней не сообщит о приеме бывшего госслужащего (ст. 19.29 КоАП РФ).

В вашем случае штрафов не будет. Нужно только правильно составить документы. С 22 февраля по 1 марта примите сотрудницу по совместительству и оплатите работу. На это время вы не обязаны оформлять трудовую книжку. Если вы завели книжку, издайте акт о том, что использовали бланк по ошибке. Перенесите запись о приеме в книжку работника, а новую уничтожьте.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.