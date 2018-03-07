Вы ничего не нарушили.

Компанию могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей, если она в течение 10 рабочих дней не сообщит о приеме бывшего госслужащего (ст. 19.29 КоАП РФ).

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Как принимать на работу и увольнять директора

В вашем случае штрафов не будет. Нужно только правильно составить документы. С 22 февраля по 1 марта примите сотрудницу по совместительству и оплатите работу. На это время вы не обязаны оформлять трудовую книжку. Если вы завели книжку, издайте акт о том, что использовали бланк по ошибке. Перенесите запись о приеме в книжку работника, а новую уничтожьте.

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