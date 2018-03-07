337 марта 2018

Продали крупную партию товара, а покупатель вовремя не рассчитался. Сейчас у нас нет денег, чтобы платить работникам и продолжить деятельность. Мы вправе отправить всех сотрудников в отпуск за свой счет?

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отвечает:

Только с согласия сотрудников.

Работник может оформить отпуск за свой счет при желании и если с этим согласен работодатель. Кроме того, есть случаи, когда работник имеет право пойти в отпуск без содержания и отказать ему компания не может. Например, папа по случаю рождения ребенка (ч. 2 ст. 128 ТК РФ).

В любом случае взять отпуск работники могут только по желанию. Это связано с тем, что отпуск за свой счет дольше 14 дней не входит в стаж для ежегодного отдыха (ст. 121 ТК РФ).

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