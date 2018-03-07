497 марта 2018

У нас небольшая компания. Минимальная зарплата в городе Москве выросла. Мы это просмотрели. У нас есть работники, у которых зарплата меньше. Как теперь поступить?

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отвечает:

Заключите с сотрудниками дополнительные соглашения и издайте приказ о повышении зарплаты. Доплатите работникам с процентами.

Работник вправе получать зарплату не меньше минимальной, если отработал все часы по графику (ст. 133, 133.1 ТК РФ). Если компания платит меньше, трудинспекторы вправе оштрафовать ее на 50 тыс. рублей (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

В вашем случае зарплату сотрудникам все равно нужно повысить. Издайте об этом приказ и внесите изменения в штатное расписание.

Заключите с работниками дополнительные соглашения и доплатите недостающую сумму. Деньги нужно перечислить работникам с процентами — не менее 1/150 ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки суммы (ст. 236 ТК РФ).

Вы уже нарушили закон. Но если все исправить и доплатить деньги с процентами, есть шанс, что на трудовой проверке инспекторы ограничатся предупреждением.

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