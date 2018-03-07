В чеке нужно прописать наименование каждого анализа и услуги по забору биоматериала отдельно.

В чеке онлайн-кассы продавец должен записать название услуг, если их объем и список можно точно определить на момент расчетов (ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Компания берет деньги уже после забора материала, а клиент точно знает, какие анализы хочет получить. Нужно внести названия услуг в чек.

Закон не устанавливает требований к названию товаров и услуг в чеке. Компания сама решает, как их записать. Но вписать все одной строкой нельзя. Покупатель должен понимать из чека, за что именно он заплатил.

Минфин советует руководствоваться Общероссийским классификатором продукции (письмо от 04.08.17 № 03-01-15/49971). По документу сбор биоматериала с выездом к клиенту — это прочие медицинские услуги с кодом 86.90.19.190. Для услуг медицинских лабораторий другой обобщенный код — 86.90.15. Но объединять все услуги в два кода неверно. Чтобы покупатель точно распознал их, перечислите название всех анализов. Услугу по сбору материала отразите отдельно.