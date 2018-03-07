87 марта 2018

Наша компания платит бывшим сотрудникам-пенсионерам материальную помощь — 4000 рублей. Надо ли включать эту выплату в расчет по страховым взносам?

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отвечает:

Не включайте в расчет по взносам выплаты бывшим работникам.

В расчете компания отражает доходы, которые входят в базу по взносам. В том числе выплаты, которые освобождены от взносов по статье 422 НК РФ. Доходы «физика», которые в базу по взносам не входят, в расчет не включайте.

Материальная помощь в пределах 4000 рублей за расчетный период освобождена от взносов (подп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ). Компания включает такую выплату в отчетность. Но в кодексе речь идет о доходах, которые получают сотрудники компании. Ведь в базу по взносам включаются только выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам, по которым «физики» выполняют работы (ст. 420 НК РФ).

Между компанией и пенсионерами не действуют договоры. Работы бывшие сотрудники не выполняют. Поэтому материальную помощь пенсионерам отражать в расчете не нужно.

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