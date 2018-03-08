Расчет сдавайте в налоговую по месту учета подразделения, только если наделили обособленный офис правом начислять выплаты работникам.

Компания перечисляет взносы и сдает отчетность в инспекции подразделений, которые сами начисляют зарплату и вознаграждения работникам. О таких подразделениях организация сообщает в инспекцию. Срок — месяц с момента, когда компания наделила подразделение полномочиями начислять выплаты (подп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ).

Если компания не наделяла подразделения полномочиями по начислению выплат, то отчитывайтесь и платите взносы по местонахождению компании. То есть сдавайте один расчет за работников компании и обособленного подразделения в налоговую, где состоит на учете головной офис. В эту же инспекцию перечисляйте взносы с доходов сотрудников подразделения (письмо ФНС России от 09.11.17 № ГД-4-11/22748).

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