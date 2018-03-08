Раздел 3 сдайте только на сотрудника, по которому допустили ошибку.

Любые ошибки в разделе 3 расчета по страховым взносам нужно исправить. Для этого сдайте уточненку. Если из-за ошибки компания занизила взносы, то перед уточненкой заплатите пени и недоимку, чтобы избежать штрафа (подп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ).

Важная статья:

Как теперь сдавать уточненки и с какими кодами

В корректирующий отчет включите все те разделы, которые были в исходном. Но раздел 3 заполните только на сотрудника, в сведениях на которого допустили ошибку (п. 1.2 Порядка, утв. приказом ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@). В строке 010 раздела 3 поставьте номер корректировки 1-. Заполните верно персональные данные, сведения о начислениях и выплатах.

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