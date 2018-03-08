Нет, индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников не сдают нулевые отчеты по страховым взносам.

Расчет по взносам представляют страхователи. К ним относятся компании и бизнесмены, у которых есть наемные сотрудники. Компания сдает расчет, даже если в штате нет персонала или в течение отчетного периода не было выплат (письмо ФНС России от 12.04.17 № БС-4-11/6940@). Предполагается, что в организации должны работать сотрудники, поэтому компании считаются страхователями по умолчанию.

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Налоговики ждут нулевые расчеты по взносам

Бизнесмен может работать один. Страхователем он становится, только если нанимает сотрудников. Если бизнесмен ни с кем не заключал трудовые или гражданско-правовые договоры, не подавайте расчет.

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