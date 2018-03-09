289 марта 2018

Оплачиваем сотрудникам занятия спортом. Надо ли начислять взносы с компенсации?

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отвечает:

Начислите взносы.

Взносами облагаются выплаты в рамках трудовых отношений. Доходы, которые освобождены от взносов, перечислены в статье 422 НК РФ. В списке нет занятий спортом. А компания компенсирует расходы на фитнес только потому, что действуют трудовые договоры с работниками. Поэтому начисляйте взносы с выплат.

До 2017 года страховые взносы контролировали фонды. Они тоже считали, что компенсация занятий спортом облагается взносами. Компаниям удавалось доказать обратное только в суде (определение ВС РФ от 07.04.17 № 304-КГ17-3700). Но инспекторы не обязаны сейчас руководствоваться старой практикой (письмо ФНС России от 14.09.17 № БС-4-11/18312).

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