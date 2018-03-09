За сотрудника из Беларуси платите взносы как за российских работников.

Компания начисляет взносы на выплаты застрахованным сотрудникам. Временно пребывающие иностранцы застрахованы на случай временной нетрудоспособности и травматизма. При этом тариф по взносам на случай временной нетрудоспособности — 1,8 процента (подп. 2 п. 2 ст. 425 НК РФ). Также за таких работников нужно платить пенсионные взносы (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.01 № 167-ФЗ, ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Взносами на медицинское страхование доходы временно пребывающих иностранцев не облагаются. Но из этого правила есть исключения.

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Если международным договором предусмотрены иные условия о страховании иностранцев, применять нужно именно этот договор. Между Россией и Белоруссией действует договор о ЕАЭС. А по нему работники из Беларуси имеют право на такое же социальное обеспечение, как и российские работники. Поэтому независимо от статуса иностранца взносы за него платите во все фонды по общим тарифам (письмо ФНС России от 14.02.17 № БС-4-11/2686).

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