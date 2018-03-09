Персональные данные надо уточнить.

Недочет в паспортных данных не повлиял на сумму страховых взносов. Но ошибку все равно исправьте, ведь из-за нее ПФР может неверно разнести данные на лицевые счета работников компании.

В уточненку включите все те же разделы, которые были в исходном отчете, кроме раздела 3. Его заполните только на сотрудника, по которому допустили ошибку. Чтобы исправить паспортные данные, заполните два раздела 3 на работника. В строке 010 раздела 3 поставьте номер корректировки — 1--. В подраздел 3.1 первой уточненки перепишите сведения из первоначального отчета, в том числе неверные паспортные данные. Суммовые показатели в строках 210–250, 280–300 обнулите (письмо ФНС России от 28.06.17 № БС-4-11/12446@).

Второй раздел 3 заполните без ошибок: запишите персональные данные сотрудников и начисления. Номер корректировки в этом случае такой же — 1--.

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