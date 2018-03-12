Ничего исправлять не нужно.

В разделе 3 записывают персональные данные работников — Ф. И. О., СНИЛС, ИНН, паспортные данные. Инспекторы сверяют соответствие Ф. И. О., страхового номера и ИНН. Из-за расхождений контролеры вправе не принимать отчетность (п. 7 ст. 431 НК РФ).

Важная статья:

Перепроверьте ИНН сотрудников

Заполнять в расчете ИНН не обязательно. Эти сведения компания заполняет при наличии, то есть если у работника есть ИНН и он предоставил эти данные (п. 22.9 Порядка, утв. приказом ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@). Если поле с ИНН пустое, расчет пройдет проверку. Инспекторы примут его, но могут потребовать пояснения, почему компания не заполнила ИНН. Если получите официальное требование, ответьте в течение пяти рабочих дней. Сообщите, что заполнили раздел 3 на иностранца без ИНН.

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