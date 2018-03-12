3512 марта 2018

Веду учет у индивидуального предпринимателя. С начала 2017 года она находилась в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Бизнес стала вести только с октября. Должна ли она платить взносы за себя за период с января по сентябрь включительно?

Тема:

отвечает:

Предприниматель вправе не платить взносы за себя в период отпуска по уходу.

Все индивидуальные предприниматели платят взносы за себя. Причем неважно, ведут они деятельность или нет, получают прибыль или убыток (п. 1 ст. 430 НК РФ). Из этого правила есть исключения. В частности, сотрудница в декрете и в отпуске по уходу вправе не платить взносы за себя, если не ведет предпринимательскую деятельность (п. 7, 8 ст. 430 НК РФ).

Предприниматель должен подтвердить, что находится в отпуске по уходу и не ведет деятельность. Отсутствие бизнеса докажут нулевые налоговые декларации, а факт нахождения в отпуске — свидетельство о рождении, справка о совместном проживании и т. д. (письмо ФНС России от 26.04.17 № БС-4-11/7990@).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.