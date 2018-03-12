Предприниматель вправе не платить взносы за себя в период отпуска по уходу.

Все индивидуальные предприниматели платят взносы за себя. Причем неважно, ведут они деятельность или нет, получают прибыль или убыток (п. 1 ст. 430 НК РФ). Из этого правила есть исключения. В частности, сотрудница в декрете и в отпуске по уходу вправе не платить взносы за себя, если не ведет предпринимательскую деятельность (п. 7, 8 ст. 430 НК РФ).

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Предприниматель должен подтвердить, что находится в отпуске по уходу и не ведет деятельность. Отсутствие бизнеса докажут нулевые налоговые декларации, а факт нахождения в отпуске — свидетельство о рождении, справка о совместном проживании и т. д. (письмо ФНС России от 26.04.17 № БС-4-11/7990@).

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