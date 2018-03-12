Не начисляйте амортизацию.

Компания амортизирует активы, которые использует для производства и реализации товаров (п. 1 ст. 256 НК РФ). Амортизировать основные средства компания начинает со следующего месяца после того, как введет актив в эксплуатацию.

Важная статья:

Для старых активов берите любой срок амортизации

Вы еще не использовали краны и вводить их в эксплуатацию не собираетесь. Значит, нет оснований начислять амортизацию.

Решите, как поступите с кранами. Если продадите, то спишите в расходы их покупную стоимость. Если станете использовать, то сможете их списывать через амортизацию.

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