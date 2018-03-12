2812 марта 2018

Заключили договор с контрагентом на строительство складов. Специально для этого закупили технику. Но до начала работ заказчик сообщил, что испытывает финансовые трудности и откладывает строительство. Мы расторгли договор. Теперь у компании два автокрана, которые мы не используем. Мы вправе начислять амортизацию на это имущество?

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отвечает:

Не начисляйте амортизацию.

Компания амортизирует активы, которые использует для производства и реализации товаров (п. 1 ст. 256 НК РФ). Амортизировать основные средства компания начинает со следующего месяца после того, как введет актив в эксплуатацию.

Вы еще не использовали краны и вводить их в эксплуатацию не собираетесь. Значит, нет оснований начислять амортизацию.

Решите, как поступите с кранами. Если продадите, то спишите в расходы их покупную стоимость. Если станете использовать, то сможете их списывать через амортизацию.

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