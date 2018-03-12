Учтите расходы, если есть документы, которые подтверждают, что сотрудник был в командировке.

Компания вправе учитывать командировочные расходы. В частности, стоимость проезда к месту командировки и обратно (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). Для этого сотрудник должен составить авансовый отчет и приложить к нему документы, которые подтверждают расходы на служебную поездку.

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По каким билетам можно и нельзя заявлять вычеты НДС

Если работник приложил к авансовому отчету билет, списать его стоимость можно и без документов на оплату. Например, чека или квитанции. Подтвердите другими бумагами, что сотрудник был в служебной поездке. Например, счетами из гостиницы, чеками и пр.

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