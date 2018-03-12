Да, учтите расходы полностью.

По статье 153 Трудового кодекса компания обязана оплатить работу в выходные в двойном размере. Считается, что сотрудник работает, когда тратит время на дорогу в командировку. Если сотрудник ехал в выходные, время в пути оплачивают в двойном размере (письмо Минтруда России от 13.10.17 № 14–2/В-921).

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Можно ли выдать командировочные учредителю

Раз компания платит по двойному тарифу из-за требований закона, вы вправе учесть расходы как траты на оплату труда (п. 3 ст. 255 НК РФ). Чтобы подтвердить траты, издайте приказ о продлении командировки.

Расходы на проезд в командировку и обратно также можно списать, даже если срок командировки увеличился. Причем неважно, почему сотрудник вернулся позже, — компания продлила поездку или он задержался по своей инициативе. Компания в любом случае вправе учесть стоимость билета (письмо Минфина России от 20.06.14 № 03-03-РЗ/29687).

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