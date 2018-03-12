Да, учтите расходы на автомобиль на основании товарного чека.

Компания вправе списать расходы на содержание служебного транспорта (подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ). В НК РФ нет закрытого перечня таких затрат. Значит, можно учесть любые обоснованные расходы, в том числе на шиномонтаж, мойку, техническое обслуживание (п. 1 ст. 252 НК РФ).

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Расходы подтвердите первичкой. К ней относится и товарный чек. Если в документе есть все реквизиты, его достаточно (письмо Минфина России от 16.08.17 № 03-01-15/52653). Получать от продавца кассовый чек не надо. К тому же некоторые компании вправе работать без новой ККТ, например организации на ЕНВД (ст. 7 Федерального закона от 03.07.16 № 290-ФЗ).