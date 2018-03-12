В налоговом учете можно списать дебиторку, которая стала безнадежной. К безнадежной относится задолженность, по которой истек срок исковой давности либо есть постановление суда о том, что у контрагента нет имущества для возврата долгов. Также списать дебиторку можно, если покупатель ликвидирован (п. 2 ст. 266 НК РФ).

Важная статья:

Как отказаться от резерва по сомнительным долгам

В вашем случае основание для списания долга — ликвидация должника. Поэтому не надо дожидаться, пока пройдет трехлетний срок. Спишите задолженность в периоде, когда дебиторка стала безнадежной.