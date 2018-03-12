8412 марта 2018

В январе 2017 года заказчик не оплатил поставку. У нас возникла дебиторка. В феврале должника исключили из госреестра. Обязательно ли выжидать три года, чтобы признать долг безнадежным и списать его?

Тема:

отвечает:

В налоговом учете можно списать дебиторку, которая стала безнадежной. К безнадежной относится задолженность, по которой истек срок исковой давности либо есть постановление суда о том, что у контрагента нет имущества для возврата долгов. Также списать дебиторку можно, если покупатель ликвидирован (п. 2 ст. 266 НК РФ).

В вашем случае основание для списания долга — ликвидация должника. Поэтому не надо дожидаться, пока пройдет трехлетний срок. Спишите задолженность в периоде, когда дебиторка стала безнадежной.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.