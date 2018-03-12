3812 марта 2018

Купили у контрагента компьютерную технику. Цену в договоре установили среднюю по рынку. Но название компании-продавца схоже с нашим. Из-за этого инспекторы обвиняют нас во взаимозависимости с контрагентом и грозятся снять вычеты. Инспекторы могут так поступить?

Тема:

отвечает:

Инспекторы вправе снять вычеты, только если докажут, что компания получила необоснованную налоговую выгоду.

Компанию лишат вычетов, если:

  • сделка нереальная;
  • обязательство исполнил не контрагент по договору;
  • у операции нет деловой цели.

В любом случае налоговики должны доказать нарушение (ст. 54.1 НК РФ, письмо ФНС России от 31.10.17 № ЕД-4-9/22123@).

Зависимые компании вправе проводить между собой сделки. Не любая операция между ними — схема. Поэтому одной зависимости недостаточно, чтобы доначислить налоги. Но договоры между связанными компаниями привлекают внимание инспекторов. Ревизоры считают, что организации могут договориться между собой и проводить незаконные операции.

Если инспекторы подозревают необоснованную выгоду, то будут доказывать схему. Они должны собрать доказательства, что компании зависимые и влияли друг на друга. Кроме признаков, которые перечислены в статье 105.1 НК РФ, могут быть другие косвенные признаки.

Инспекторы должны объяснить, как именно стороны получили необоснованную выгоду. Если ваша сделка реальная, обязательства исполнил контрагент, который записан в договоре, беспокоиться не о чем.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.