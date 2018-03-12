Инспекторы вправе снять вычеты, только если докажут, что компания получила необоснованную налоговую выгоду.

Компанию лишат вычетов, если:

сделка нереальная;

обязательство исполнил не контрагент по договору;

у операции нет деловой цели.

В любом случае налоговики должны доказать нарушение (ст. 54.1 НК РФ, письмо ФНС России от 31.10.17 № ЕД-4-9/22123@).

Зависимые компании вправе проводить между собой сделки. Не любая операция между ними — схема. Поэтому одной зависимости недостаточно, чтобы доначислить налоги. Но договоры между связанными компаниями привлекают внимание инспекторов. Ревизоры считают, что организации могут договориться между собой и проводить незаконные операции.

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Если инспекторы подозревают необоснованную выгоду, то будут доказывать схему. Они должны собрать доказательства, что компании зависимые и влияли друг на друга. Кроме признаков, которые перечислены в статье 105.1 НК РФ, могут быть другие косвенные признаки.

Инспекторы должны объяснить, как именно стороны получили необоснованную выгоду. Если ваша сделка реальная, обязательства исполнил контрагент, который записан в договоре, беспокоиться не о чем.