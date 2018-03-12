1912 марта 2018

В 2017 году поставили товар заказчику. Он его еще не оплатил. Но директор все равно решил заключить с контрагентом новый договор. Следующую поставку заказчик оплатил. Могут ли налоговики решить, что мы простили предыдущий долг либо операция вообще была фиктивной?

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отвечает:

Инспекторы должны доказать, что компания простила долг либо провела нереальную сделку. Чтобы избежать подозрений, можно зачесть текущую оплату в счет старого договора.

Компания сама решает, с какими контрагентами работать и какие сделки заключать. Если инспекторы подозревают схему либо фиктивную операцию, они должны предъявить доказательства. Это же касается прощенного долга. Вы же не подписывали с контрагентом бумаги о прощении дебиторки. Поэтому по-прежнему вправе требовать с него деньги.

Чтобы не привлекать внимание инспекторов к сделке, можно зачесть оплату от покупателя в счет старого долга. Но только если в договоре либо платежке не записано, что контрагент переводит деньги именно по новому контракту.

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