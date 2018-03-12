1112 марта 2018

Нас вызывают в инспекцию, чтобы подписать акт камеральной проверки 6-НДФЛ. Во время камералки запросы не получали. Какие ошибки налоговики нашли в отчетности, мы не знаем. Инспекторы должны были высылать требование?

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отвечает:

Да, инспекторы должны были выслать требование.

Инспекторы проводят камералку 6-НДФЛ, во время которой могут найти в расчете ошибки и недостоверные сведения. В этом случае они высылают требование о представлении пояснений (п. 3 ст. 88 НК РФ). Инспекторы составляют акт проверки в зависимости от того, какую информацию они получили или не получили (п. 5 ст. 88 НК РФ). Если налоговики ничего не требовали, но составили акт, это мешает компании защитить свои интересы.

В вашем случае нужно пойти на рассмотрение акта. Выслушайте аргументы инспекции. В возражениях на акт сообщите, что налоговики не высылали требования на проверке и не сообщали о расхождениях. Это может служить основанием для отмены решения.

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