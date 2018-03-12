3512 марта 2018

С этого года стали выставлять универсальный передаточный документ. Один клиент отказался брать документ. Покупатель опасается претензий, потому что по кодексу только счет-фактура подтверждает вычет. Мы обязаны выставить счет-фактуру?

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отвечает:

Вы не обязаны выставлять счет-фактуру.

ФНС рекомендовала использовать универсальный передаточный документ в письме от 21.10.13 № ММВ-20-3/96@. Это письмо служба довела до инспекций, оно обязательно для применения в работе. Поэтому налоговики примут такой документ как подтверждение вычетов. Сообщите об этом покупателю.

Если компания выставила без ошибок универсальный передаточный документ, то исполнила обязанность передать покупателю первичку и счет-фактуру. Переделывать документы вы не обязаны. Чтобы в следующий раз избежать разногласий, согласовывайте в договоре формы документов, которыми собираетесь обмениваться с покупателем.

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