7312 марта 2018

У нас малая компания. Мы попали под обязательный аудит по валюте баланса за 2016 год. Но отчетность сдали по упрощенной форме. Мы нарушили закон? Валюта баланса за 2017 год будет меньше. Мы вправе сдать сокращенную отчетность?

Тема:

отвечает:

Вы правильно сдали упрощенную отчетность за 2016 год. Но за 2017 год нужно сдать полную отчетность.

Сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность вправе компании, которым закон разрешает пользоваться упрощенными способами учета. Если компания обязана проводить аудит отчетности, то вести учет нужно по общим правилам (п. 1 ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ).

Аудит необходим, если валюта баланса за предыдущий год больше 60 млн рублей либо выручка за тот же период больше 400 млн рублей (ст. 5 Федерального закона от 30.12.08 № 307-ФЗ). В том году, в котором компания превысила показатели, вести полный учет еще не обязательно. За этот год можно сдать сокращенную отчетность.

Баланс за 2016 год переделывать не нужно. Вести полный учет вы обязаны в 2017 году и отчитаться в 2018 году.

В учетной политике на 2017 год вы должны были записать, что организация ведет полный учет. В том числе применяет ПБУ 18/02 и другие сложные правила. По новой учетной политике нужно ретроспективно пересчитать все показатели в отчетности за 2017 год, то есть 2016 и 2015 годы.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.