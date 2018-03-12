Вы правильно сдали упрощенную отчетность за 2016 год. Но за 2017 год нужно сдать полную отчетность.

Сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность вправе компании, которым закон разрешает пользоваться упрощенными способами учета. Если компания обязана проводить аудит отчетности, то вести учет нужно по общим правилам (п. 1 ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ).

Аудит необходим, если валюта баланса за предыдущий год больше 60 млн рублей либо выручка за тот же период больше 400 млн рублей (ст. 5 Федерального закона от 30.12.08 № 307-ФЗ). В том году, в котором компания превысила показатели, вести полный учет еще не обязательно. За этот год можно сдать сокращенную отчетность.

Баланс за 2016 год переделывать не нужно. Вести полный учет вы обязаны в 2017 году и отчитаться в 2018 году.

В учетной политике на 2017 год вы должны были записать, что организация ведет полный учет. В том числе применяет ПБУ 18/02 и другие сложные правила. По новой учетной политике нужно ретроспективно пересчитать все показатели в отчетности за 2017 год, то есть 2016 и 2015 годы.