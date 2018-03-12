Прописывать в учетной политике работу с онлайн-кассами не нужно.

Коллеги часто считают, что должны перечислить в учетной политике все законы, которыми руководствуется бухгалтер. Но учетная политика — это выбор способов учета, которые применяет компания (ч. 1, 3 ст. 8 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Например, торговая компания вправе учесть транспортные расходы в стоимости товаров либо как издержки обращения (п. 6, 13ПБУ 5/01).

Переход на онлайн-кассы не требует от компании выбрать способ учета. Поэтому описывать в политике, как организация работает с ККТ, не нужно.