5012 марта 2018

Работаем на онлайн-кассах. Надо ли в связи с этим что-либо прописывать в учетной политике?

Темы:

отвечает:

Прописывать в учетной политике работу с онлайн-кассами не нужно.

Коллеги часто считают, что должны перечислить в учетной политике все законы, которыми руководствуется бухгалтер. Но учетная политика — это выбор способов учета, которые применяет компания (ч. 1, 3 ст. 8 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Например, торговая компания вправе учесть транспортные расходы в стоимости товаров либо как издержки обращения (п. 6, 13ПБУ 5/01).

Переход на онлайн-кассы не требует от компании выбрать способ учета. Поэтому описывать в политике, как организация работает с ККТ, не нужно.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.