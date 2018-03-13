Вы вправе отражать затраты на счете 26, если ведете деятельность, которая не требует учета прямых расходов.

Компания утверждает в учетной политике рабочий план счетов. Он должен обеспечить полноту учета и отчетности (п. 4 ПБУ 1/2008).

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Счет 20 компании используют, чтобы собирать прямые затраты, которые они затем распределят на готовую продукцию и незавершенное производство. Компании, которые оказывают услуги, тоже используют счет 20. Это касается строительно-монтажных услуг, услуг по организации транспорта и связи и пр. (приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н).

Если услуги не требуют распределения прямых затрат, вы вправе не использовать счет 20. Например, по бухгалтерским, юридическим услугам все расходы можно собирать на счете 26.

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