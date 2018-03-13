2613 марта 2018

Мы платили только квартальные авансы по налогу на прибыль. С этого квартала такое право утратили и будем платить авансы ежемесячно. Нужно ли внести изменения в бухгалтерскую учетную политику?

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отвечает:

Учетную политику менять не нужно.

Компания платит авансы поквартально или ежемесячно. Если за последние четыре квартала она в среднем за квартал получила выручку больше 15 млн рублей, то обязана перейти на ежемесячные авансы (п. 3 ст. 286 НК РФ). В таком случае у организации есть выбор — платить авансы из фактической прибыли либо из прибыли за предыдущий квартал. Выбор нужно записать в налоговой учетной политике.

На бухгалтерскую учетную политику способ уплаты авансов не влияет. В бухучете компания будет только отражать начисление платежей. Поэтому вносить изменения в бухгалтерскую часть политики не нужно.

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