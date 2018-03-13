Учетную политику менять не нужно.

Компания платит авансы поквартально или ежемесячно. Если за последние четыре квартала она в среднем за квартал получила выручку больше 15 млн рублей, то обязана перейти на ежемесячные авансы (п. 3 ст. 286 НК РФ). В таком случае у организации есть выбор — платить авансы из фактической прибыли либо из прибыли за предыдущий квартал. Выбор нужно записать в налоговой учетной политике.

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На бухгалтерскую учетную политику способ уплаты авансов не влияет. В бухучете компания будет только отражать начисление платежей. Поэтому вносить изменения в бухгалтерскую часть политики не нужно.

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