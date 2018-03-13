Пироги с фруктами облагаются НДС по ставке 10 процентов.

Ставка НДС для фруктов 18 процентов, для хлебобулочных изделий — 10 процентов (п. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ). Список товаров с пониженной ставкой утвердило правительство в постановлении от 31.12.04 № 908).

Пироги относятся к хлебобулочным изделиям недлительного хранения. При этом чиновники в списке не разделяют ставку НДС в зависимости от начинки пирогов. А значит, вы вправе платить с продажи сладких пирогов НДС по ставке 10 процентов.

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