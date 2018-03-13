Вы вправе принять НДС к вычету по билету.

Документ, который подтверждает право на вычет НДС, — счет-фактура. Но НК РФ предусматривает исключения для командировочных расходов. НДС с затрат на служебную поездку можно принять к вычету на основании других бумаг (п. 7 ст. 171, п. 1 ст. 172НК РФ). В частности, бланков строгой отчетности.

Важная статья:

По каким билетам можно и нельзя заявлять вычеты НДС

Автобусный билет — это бланк строгой отчетности. А значит, по нему можно заявить вычет НДС (письмо Минфина России от 26.02.16 № 03-07-11/11033). Этот документ зарегистрируйте в книге покупок.

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