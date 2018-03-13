Вы вправе платить пособие бабушке.

Женщина после родов вправе взять отпуск по уходу за ребенком либо передать это право любому другому родственнику. В том числе бабушке малыша, которая будет фактически ухаживать за ребенком (ст. 256 ТК РФ). Закон не ограничивает право родственников воспользоваться отпуском по уходу в случае, когда мама ребенка не работает. Так же считают судьи в некоторых регионах (апелляционное определение Смоленского областного суда от 18.09.12 № 33–3023).

Бабушка должна представить документы, чтобы подтвердить право на пособие. Это заявление в свободной форме, свидетельство о рождении малыша, а также справки с места работы мамы и папы ребенка о том, что они не получают пособие (п. 54 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.09 № 1012н). Если мама ребенка уволится после декрета, то не сможет получить такую справку у работодателя. Обратиться за документом она может в местное отделение соцзащиты.

Бабушке также потребуется доказать родство с ребенком (письмо ФСС РФ от 20.05.10 № 02-02-01/08–2324). Подойдет свидетельство о рождении дочери.

Порядок расчета пособия одинаковый для всех членов семьи. Ежемесячная выплата равна 40 процентам от среднего заработка родственника, который будет ухаживать за малышом (ст. 11.1, 14Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Рассчитанное пособие надо сравнить с минимальным. Оно зависит от того, какой по счету это ребенок у мамы (ст. 11.2 закона № 255-ФЗ). Количество детей бабушки в этом случае значения не имеет.

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