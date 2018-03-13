Компании, которые нанимают бывших чиновников, обязаны направить об этом уведомление бывшему работодателю.

Срок — 10 календарных дней после заключения договора. Сообщить нужно, если сотрудник уволился с госслужбы меньше двух лет назад. Форма сообщения свободная, но в ней нужно записать информацию, которую требует постановление Правительства РФ от 21.01.15 № 29.

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Как убедить налоговую и фонды снизить штраф

Если компания нарушит требование, ее оштрафуют на сумму до 500 тыс. рублей (ст. 19.29 КоАП РФ). Недавно судьи разрешили снизить штраф, если компания забыла включить в сообщение какие-то незначительные сведения (п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 28.11.17 № 46). Например, забыла внести номер приказа о приеме.